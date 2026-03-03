Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova TOKİ'de Yol Sorununu Çözdü

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolu güzergahında yol yapım çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Akçaova Mahallemizde uzun süredir ihtiyaç duyulan bu yolun yenilenmesini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bizler, kentimizin merkezinden en uzak mahallesine kadar her vatandaşımızın eşit ve kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması için yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe'nin Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolunu kapsayan bin 100 metrelik güzergahta başlatılan yol yapım çalışmaları sona erdi.

Menteşe Belediyesi ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde zemin düzenleme, plentmix temel serimi ve binder BSK asfalt uygulaması yapıldı, kaldırım çalışmaları ise devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her noktasında vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Muğla'mızın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

"Hemşerilerimizin güvenli, konforlu ve sorunsuz bir ulaşıma kavuşması bizim öncelikli görevlerimizden biri. Akçaova Mahallemizde uzun süredir ihtiyaç duyulan bu yolun yenilenmesini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bizler, kentimizin merkezinden en uzak mahallesine kadar her vatandaşımızın eşit ve kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde hareket ederek sorunları yerinde tespit ediyor, kalıcı çözümler üretiyoruz. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Vatandaşlar ise çalışmaları, şu sözlerle değerlendirdi:

-Turan Çakı: "Vatandaşlarımızdan yolun bozuk olması nedeniyle uzun süredir şikayetler alıyorduk. Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte hem sürücülerimiz hem de mahalle sakinlerimiz büyük memnuniyet duyuyor. Yolun güvenli ve konforlu bir hale getirilmesini sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras'a teşekkür ediyorum. Başkanlarımızın girişimleriyle yolumuz daha güvenli bir şekilde yeniden düzenlendi. Çalışmalardan son derece memnunuz."

-Kemal Tunca: "Bu yolu her gün kullanıyorum. Önceden yolumuz oldukça kötü durumdaydı; çukurlar, su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Araçlarımız da zarar görüyordu. Yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte yolumuz adeta yağ gibi oldu. Şu anda çok daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlıyoruz, hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bu yol yenileme çalışması için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum."

-Mehmet Dural: "Öncelikle yolumuzun yenilenmesini sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla yolumuz çok güzel ve güvenli bir hale geldi. Bu tür yatırımların devamını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."