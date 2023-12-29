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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere kıl keçisi dağıttı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere kıl keçisi dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen törende 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gürün, kadınların üretime katılmasının ve toprağına sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, projenin devam edeceğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere kıl keçisi dağıttı
29.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
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Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kadın üreticilere kıl keçisi dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere yönelik başlattığı "Kıl Keçisi" projesi devam ediyor. Proje kapsamında ilçede düzenlenen keçi dağıtım töreninde 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıtıldı.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gürün, Tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Muğla nüfusunun yüzde 55'nin kırsalda yaşadığını, kadınların üretime katılması, üretime kadın eli değmesi, kadının toprağına sahip çıkmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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