Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Projesi: 450 Bin Ton Atık Geri Kazanıldı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Projesi: 450 Bin Ton Atık Geri Kazanıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kurduğu mobil konkasör tesisleri ile 450 bin ton atığı geri dönüştürerek 90 milyon TL tasarruf sağladı. Proje, MİARGEM tarafından ödüllendirildi.

17.05.2025 14:46  Güncelleme: 16:50
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kurduğu mobil konkasör tesisleri ile bugüne kadar 450 bin ton atığı geri dönüştürerek 90 milyon TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarını, geri dönüşüm projelerini ve tasarrufa yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kurduğu mobil konkasör tesisleriyle bugüne kadar 450 bin ton atığın geri kazanımını sağladı. Geri dönüşümle elde edilen malzemelerin, Büyükşehir Belediye ve MUSKİ'nin yol, altyapı çalışmalarında dolgu ve asfalt malzemesi olarak kullanılmasıyla yaklaşık 90 milyon TL tasarruf sağlandı.

Projeye MİARGEM'den ödül

İl genelinde yapılan inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 3 mobil konkasör tesisinde işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor. Geri dönüşümle elde edilen malzemeleri çeşitli alanlarda kullanan Büyükşehir Belediyesi hem çevreyi hem de bütçesini korudu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje, MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 2017 yılı "Altyapı ve Çevre Projeleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

"Ekonomik ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ülkemizin en güzel coğrafyalarından biri olan Muğla'mızda sahip olduğumuz eşsiz doğal mirası gelecek nesillere aktarmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Mobil konkasör tesisleriyle yalnızca çevremizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda kamu kaynaklarını da verimli kullanarak önemli bir tasarrufa imza atıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar, doğaya saygılı bir yerel yönetim anlayışının somut örneklerinden biridir. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çevre bilincinin oluşturulmasını amaçlıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Maden Mühendisi Hasan Yıldız ise "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre ilkesi çerçevesinde ilimiz genelinde kazı ve inşaat faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemelerini geri kazanıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak işletmekte olduğumuz 3 adet mobil konkasör tesisimiz, Bodrum, Menteşe ve Marmaris ilçelerimizde hizmet veriyor. İlk tesisimiz Bodrum ilçemizde faaliyete alındı. Daha sonrasında Menteşe ve Marmaris ilçelerimizde de tesisler faaliyete alınarak 450 bin ton hafriyat malzemesinin geri kazanımını sağladık. Bu sayede kurumumuz ve ilçe belediyelerinin bahçe toprağı ve dolgu malzemesi gibi ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak atık malzemenin ülke ekonomisine katkı sağlamasını ve çevre bilincinin oluşturulmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Projesi: 450 Bin Ton Atık Geri Kazanıldı - Son Dakika

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