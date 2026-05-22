Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mezbahalarda Hazırlıklarını Tamamladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mezbahalarda Hazırlıklarını Tamamladı

22.05.2026 10:21  Güncelleme: 10:40
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve hijyenik koşullarda kurban kesimi yapabilmesi için mezbahalarda hazırlıklarını tamamladı. Kesim ücretleri ve denetim süreçleri belirlendi.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için il genelindeki mezbahalarda hazırlıklarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 9 günlük bayram tatilini huzurlu bir şekilde geçirebilmesi amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir, hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO: 22000 kalite belgeli, HACCP kuralları gereği kesim hizmeti veren Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye Mezbaha Tesisleri'nde ve Kavaklıdere mezbahasında hizmet verecek.

KESİM ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesi'nde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer ilçelerde ise ilçenin hayvan pazarları açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli şekilde yapacak. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararı gereğince 2026 yılı kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 10 bin TL, küçükbaş hayvan için bin 200 TL olarak belirlendi.

KURBANLIKLAR ARİFE GÜNÜ TESİSLERE KABUL EDİLMEYE BAŞLAYACAK

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesim işlemlerini sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezbahalarda gerekli hazırlıklar tamamlandı. Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlar, 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren mezbaha tesislerine kabul edilmeye başlanacak. Hayvan teslimi sırasında mezbaha idaresine gıda zinciri belgesi, hayvan pasaportu, nakil belgesi, il dışından gelen kurbanlıklar için veteriner sağlık raporu ve dişi kurbanlıklar için veteriner hekim raporu ibraz edilmesi gerekecek. Kesim sırası, hayvanın mezbahaya teslim edildiği zaman esas alınarak belirlenecek. Kurbanlık sahipleri, kesim sıraları geldiğinde mezbahada bulunmadıkları takdirde sıranın sonuna alınacak.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kurbanlık etler, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen ve yüksek mukavemetli poşetler içinde vatandaşlara teslim edilecek. Mezbahalarda gerçekleştirilecek kurban kesimlerinde, eğitimli, donanımlı ve sertifikalı kasaplar görev yapacak. Ayrıca bayram süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekimler ile zabıta ekipleri, kurban satış yerleri, kesim alanları ve mezbahalarda gerekli denetimleri sürdürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2024 Nisan ayından bu yana 35 bin 384 adet büyükbaş hayvandan 11 milyon 206 bin 199 kg, 27 bin 17 küçükbaş hayvandan 552 bin 29 kg ve toplamda 11 milyon 758 bin 228 kg sağlıklı kırmızı et elde edildi. Uzman veteriner hekimler kontrolünde ve deneyimli personel ile elde edilen kırmızı etlerin soğuk zincirle halka ulaşması sağlandı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:41:14.
