Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de Zirai Dondan Zarar Gören Üreticilere Fidan Desteği Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de Zirai Dondan Zarar Gören Üreticilere Fidan Desteği Verdi

12.03.2026 16:05  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen yılki şiddetli don nedeniyle zarar gören Köyceğiz'deki üreticilere bin 500 adet narenciye fidanı dağıttı. Belediye, tarımsal desteklerini sürdüreceğini açıkladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de geçen yıl yaşanan şiddetli don nedeniyle ağaçları zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında üreticilere bin 500 adet narenciye fidanı desteği sağlandı.

Geçen yıl mart ayında etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede birçok üreticinin ağaçları zarar görmüş, tarımsal üretimde kayıplar yaşanmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla daha önce bitki besleme desteği ile zirai ilaç desteğinde bulunmuş ve Akdeniz sineği ile mücadele kapsamında kapan dağıtımı gerçekleştirmişti. Son olarak Köyceğiz'de yaşama geçirilen fidan desteği ile afetten etkilenen üreticilerin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Zaferler Mahallesi Muhtarı Sedat Ayhan, 2025 yılında yaşanan don olayının ürünlerde büyük hasara yol açtığını belirterek, "Bu hasar sonrası zirai ilaç desteği sağlandı. Akdeniz sineği için kapanlar dağıtıldı. Bugün de fidan desteği veriliyor. Bizlere her zaman destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederim" dedi.

Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar da geçen yıl mart ayında yaşanan soğuk hava akımının üreticileri mağdur ettiğini ifade ederek, mağduriyetlerin giderilmesinde verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, yalnızca fidan değil gübre ve ilaçlama desteklerinin de sürdüğünü vurguladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu ve üreticilere destek olmaya devam edecekleri vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayında üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek için hızlı şekilde harekete geçtik. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz eliyle bitki besleme, zirai ilaç ve kapan desteklerinin ardından bugün fidan dağıtımıyla çiftçilerimizin yeniden üretime devam etmelerini sağlıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticimizin emeğinin korunması için her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de Zirai Dondan Zarar Gören Üreticilere Fidan Desteği Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:24:21. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de Zirai Dondan Zarar Gören Üreticilere Fidan Desteği Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.