Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de Zirai Dondan Zarar Gören Üreticilere Fidan Desteği Verdi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de geçen yıl yaşanan şiddetli don nedeniyle ağaçları zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında üreticilere bin 500 adet narenciye fidanı desteği sağlandı.

Geçen yıl mart ayında etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede birçok üreticinin ağaçları zarar görmüş, tarımsal üretimde kayıplar yaşanmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla daha önce bitki besleme desteği ile zirai ilaç desteğinde bulunmuş ve Akdeniz sineği ile mücadele kapsamında kapan dağıtımı gerçekleştirmişti. Son olarak Köyceğiz'de yaşama geçirilen fidan desteği ile afetten etkilenen üreticilerin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Zaferler Mahallesi Muhtarı Sedat Ayhan, 2025 yılında yaşanan don olayının ürünlerde büyük hasara yol açtığını belirterek, "Bu hasar sonrası zirai ilaç desteği sağlandı. Akdeniz sineği için kapanlar dağıtıldı. Bugün de fidan desteği veriliyor. Bizlere her zaman destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederim" dedi.

Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar da geçen yıl mart ayında yaşanan soğuk hava akımının üreticileri mağdur ettiğini ifade ederek, mağduriyetlerin giderilmesinde verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, yalnızca fidan değil gübre ve ilaçlama desteklerinin de sürdüğünü vurguladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu ve üreticilere destek olmaya devam edecekleri vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayında üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek için hızlı şekilde harekete geçtik. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz eliyle bitki besleme, zirai ilaç ve kapan desteklerinin ardından bugün fidan dağıtımıyla çiftçilerimizin yeniden üretime devam etmelerini sağlıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticimizin emeğinin korunması için her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz."