Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Yaya Kaldırımlarına Araç Park Edenlere Cezai İşlem

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kaldırımları işgal eden araçlarla ilgili yılın ilk üç ayında 986 denetleme yaparak, 642 bin 96 TL idari para cezası uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yetki ve sorumluluk alanında, kaldırımlara motorlu araç park edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı yaya ve motorlu devriyeler, sorumluluk alanlarında yaya kaldırımları üzerine motorlu araç park etmek suretiyle işgal eden araçlara resen, vatandaşların şikayet ve müracaatları doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyor. 2026 yılının ilk üç ayında il genelinde 986 denetim yapan devriyeler, yaya kaldırımlarını işgal eden 2 bin 250 aracı sesli anons sistemi ile ikaz etti. İkaz ve uyarılara rağmen yaya kaldırımı üzerinden araçlarını kaldırmayanlar hakkında 364 Adet İdari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi ve 642 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.