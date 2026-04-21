Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Yaya Kaldırımlarına Araç Park Edenlere Cezai İşlem

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 13:03  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kaldırımları işgal eden araçlarla ilgili yılın ilk üç ayında 986 denetleme yaparak, 642 bin 96 TL idari para cezası uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yetki ve sorumluluk alanında, kaldırımlara motorlu araç park edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı yaya ve motorlu devriyeler, sorumluluk alanlarında yaya kaldırımları üzerine motorlu araç park etmek suretiyle işgal eden araçlara resen, vatandaşların şikayet ve müracaatları doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyor. 2026 yılının ilk üç ayında il genelinde 986 denetim yapan devriyeler, yaya kaldırımlarını işgal eden 2 bin 250 aracı sesli anons sistemi ile ikaz etti. İkaz ve uyarılara rağmen yaya kaldırımı üzerinden araçlarını kaldırmayanlar hakkında 364 Adet İdari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi ve 642 bin 96 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:29:16. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.