Marmaris Eğitim ve Rekreasyon Tesisi Açılış İçin Gün Sayıyor.

26.01.2026 14:48  Güncelleme: 16:25
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te denizle uyumlu bir eğitim ve rekreasyon tesisini halkın kullanımına açmaya hazırlanıyor. Tesis, sosyal, sportif ve eğitsel işlevleriyle önemli bir merkez olması hedefleniyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Eğitim ve Rekreasyon Tesisi'ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Marmaris'te denize erişimi olan, doğayla uyumlu bu alanı; eğitimden spora, sosyal yaşamdan rekreasyona kadar çok yönlü bir yaşam alanı haline getirdik. Muğla'da hiçbir alanın atıl kalmasına izin vermeden, kamusal alanları halkın ortak kullanımına kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkii Kayabal Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki tesis alanı, uzun yıllara yayılan hukuki ve idari süreçlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırıldı.

Söz konusu alan, geçmiş yıllarda Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'ne personel eğitim tesisi amacıyla tahsis edilmiş; ilgili kurumun kapatılmasının ardından farklı kamu idareleri arasında devir ve tahsis süreçlerine konu olmuştu. Bu süreçte alan, çeşitli yargı kararları doğrultusunda ilgili bakanlıklara devredilmiş, Muğla İl Özel İdaresi tarafından açılan davalar sonucunda bir süre bu kurumun tasarrufuna geçmişti.

İl Özel İdaresi'nin kapatılmasının ardından ise tahsis sürecine ilişkin hukuki süreç Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Emlaklar Daire Başkanlığı arasında devam etmiş; yargı mercileri tarafından verilen kararlar neticesinde tesisin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsisi kesinleşmişti.

Tesis kapsamlı düzenleme ile kente kazandırıldı

Tahsis sürecinin tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tesiste kapsamlı bir yatırım gerçekleştirilerek alanın düzenlenmesi sağlandı. Bu kapsamda rekreasyon alanları ve peyzaj düzenlemeleri hayata geçirilirken, engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde çok amaçlı salon, idari ofis, büfe, mescitler, soyunma odaları, tuvalet ve duşlar, plaj duşları, engelli asansörleri ve rampaları inşa edildi.

Yelken ve su sporları kursları da tesiste yer alacak

Tesisin; hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yelken ve su sporları kurslarıyla başta dezavantajlı çocuklar ve vatandaşlar olmak üzere toplumun farklı kesimlerine hizmet vermesi planlanıyor. Sosyal, sportif ve eğitsel işlevleriyle önemli bir merkez olması hedeflenen tesisin, en kısa sürede faaliyete geçirilerek halkın kullanımına açılması amacıyla eksik kalan küçük detaylara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

"Bu alanı halkın ortak kullanımına kazandırdık"

Başkan Aras, tesisin kente kazandırılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun yıllar boyunca atıl kalan alanın sosyal, sportif ve eğitsel bir merkez olarak yeniden işlevlendirilmesinin Muğla için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Aras, "Uzun ve zorlu bir hukuki sürecin ardından Büyükşehir Belediyemize tahsisi kesinleşen bu alanı, kamu yararı doğrultusunda halkımızın kullanımına açıyoruz. Marmaris'te denize erişimi olan, doğayla uyumlu bu alanı; eğitimden spora, sosyal yaşamdan rekreasyona kadar çok yönlü bir yaşam alanı haline getirdik" diye konuştu.

Tesisin tüm vatandaşların erişimine uygun şekilde planlandığını belirten Aras, "Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği bir tesis oluşturduk. Burada hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yelken ve su sporları kursları düzenleyerek özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine dokunmayı hedefliyoruz. Muğla'da hiçbir alanın atıl kalmasına izin vermeden, kamusal alanları halkın ortak kullanımına kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Marmaris, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
