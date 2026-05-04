Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Hayatımın Ustasıyım" Projesi Çocuklarla Buluştu

04.05.2026 14:14  Güncelleme: 14:35
(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların marangozluk, sıhhi tesisat, elektrik ve boyama gibi geleneksel olarak "erkek mesleği" olarak görülen alanlarda eğitim almasını sağlayan "Hayatımın Ustasıyım" projesi, bu kez çocuklarla buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Hayatımın Ustasıyım" projesi kapsamında düzenlenen atölye çalışmasına katılan çocuklar, yalnızca eğlenmekle kalmadı; aynı zamanda üretmenin ve ortaya bir ürün koymanın değerini deneyimledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası'nda yer alan marangoz atölyesinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar eğitmenler eşliğinde sürecin her aşamasına aktif olarak katıldı.

Kendi kalemliklerini tasarladılar

Atölyeye katılan çocuklar, ahşap parçaları bir araya getirerek kendi kalemliklerini oluşturdu. El becerilerini geliştiren minikler ardından kalemliklerini boyayarak hayal güçlerini renklerle buluşturdu. Ortaya çıkan birbirinden farklı ve özgün tasarımlar, etkinliğe renkli görüntüler kattı. Kendi emekleriyle yaptıkları kalemlikleri kullanacak olmanın heyecanını yaşayan çocuklar, üretmenin verdiği mutluluğu yaşadı. Ortaya çıkardıkları ürünleri gururla sergileyen minikler, hem başarma duygusunu tattı hem de özgüven kazandı.

El becerileri ve özgüven gelişti

Etkinlik boyunca çocukların el-göz koordinasyonu, dikkat ve yaratıcılık becerileri desteklenirken, paylaşma ve birlikte üretme kültürü de pekiştirildi. Güvenli bir ortamda temel el aletlerini tanıma fırsatı bulan çocuklar, yeni deneyimler kazanarak farklı alanlara olan ilgilerini keşfetti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
