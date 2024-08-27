Muğla Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Atölye Çalışması Düzenledi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ortak paydaşlarla Stratejik Plan Atölye Çalışması düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Çalışmanın ilk bölümü, "Geleceğe Bakış" ve "Strateji Geliştirme" aşamalarında katılımcıların görüşlerinin alınmasını amaçlayan interaktif bir anket çalışması ile gerçekleştirildi. İkinci bölümde yuvarlak masa oturumlarıyla katılımcılar, belirlenen temalar üzerine Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkilileri ile doğrudan fikir alışverişinde bulundu. Her bir masa, stratejik planın belirli bir teması etrafında bilgi paylaşımının yürütülmesine olanak sağladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, çalışma ile temsilcilerin görüşlerinin, fikirlerinin alındığını böylece daha verimli, zengin, katılımcı bir stratejik planın hayata geçirileceğini belirtti.