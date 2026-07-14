Muğla'da su verimliliği için yeni sistem

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını korumak amacıyla ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdi. Uygulama kapsamında 19 hizmet binası için "Mavi Su Verimliliği Belgesi" süreci başlatıldı.

Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak ve su kaynaklarını gelecek nesillere güvenle aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi'ni devreye aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın imzasıyla yürürlüğe giren sistem kapsamında su tüketimi bilimsel yöntemlerle yönetilecek, su ve karbon ayak izi azaltılarak sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe alınan ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi, suyun daha verimli kullanılması, kayıpların azaltılması ve doğal kaynakların korunmasını esas alan kurumsal bir yönetim modeli oluşturuyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla belediye hizmet binalarında su tüketimi düzenli olarak izlenecek, analiz edilecek ve sürekli iyileştirilecek.

19 HİZMET BİNASI İÇİN MAVİ SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ SÜRECİ BAŞLADI

Su Verimliliği Yönetim Sistemi kapsamında ilgili mevzuat doğrultusunda 19 hizmet binası için Mavi Su Verimliliği Belgesi başvuru süreci başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu belgeyi alan ilk kamu kurumlarından biri olmayı hedefliyor. Sistem ile su kaynaklarının korunmasının yanı sıra su kayıpları önlenecek, atık suyun yeniden değerlendirilmesi desteklenecek ve enerji verimliliği artırılarak karbon ayak izi azaltılacak.

Hayata geçirilen uygulama, Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda yürütülecek. Böylece yerel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele güçlendirilirken, Muğla'nın çevresel sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunulacak.

"SUYUMUZU KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su verimliliğinin yalnızca bugünün değil gelecek kuşakların da en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti. Başkan Aras, "İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi ile belediyemizde ölçülebilir, denetlenebilir ve sürekli gelişen bir su yönetimi anlayışını hayata geçiriyoruz. Amacımız yalnızca kurumsal su tüketimini azaltmak değil, toplum genelinde su tasarrufu bilincini yaygınlaştırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Muğla bırakmaktır. Her damla suyu korumak, geleceğimizi korumaktır" diye konuştu.