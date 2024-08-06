Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehirler Programı'na katılıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehirler Programı'na katılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehirler Programı\'na katılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na Türkiye'den altıncı şehir olarak katılıyor. Büyükşehir Belediyesi, çevresel değerlerin korunması, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için EBRD ile işbirliği yapacak.

06.08.2024 15:26  Güncelleme: 16:38
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD)Yeşil Şehirler Programı'na (Green Cities Program) Türkiye'den katılan altıncı şehir oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde toplantı yapıldı. EBRD ile yapılan toplantıda Yeşil Şehirler Programı'na Türkiye'den altıncı şehir olarak Muğla'nın katılımı hususunda fikir birliğine varıldı.

Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yöneterek çevresel değerlerin korunmasını sağlamak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, bu değişikliklere uyum sağlamak için stratejiler geliştirmek, çevre politikaları, kentsel planlamanın, şehirde yaşayanların sosyal ve ekonomik refahını destekleyecek şekilde bütünleşmiş olmasını sağlamak için EBRD Yeşil Şehirler Programı'na katılıyor. Türkiye'den İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa'nın üye olduğu Yeşil Şehirler'in altıncı üyesi Muğla olacak.

EBRD, ülkedeki yerel yönetimler için önemli bir stratejik ortak olup finansman, danışmanlık ve teknik destek sağlayarak şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi EBRD ile işbirliği yaparak büyük ölçekli projeleri hayata geçirerek, kentsel altyapının ve hizmetlerin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor. İlk etapta MUSKİ'nin hazırlamış olduğu projeler, Katı Atık Depolama Tesisi ile entegre edilecek ve tek bir proje olarak EBRD Yeşil Şehirler Programı'na sunulacak.

"Muğla'mızın geleceği için kaybedecek zamanımız yok"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünya genelinde 69 ülkenin üye olduğu, yerel yönetimlerin önemli bir stratejik ortağı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile Muğla'mızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizden beş şehrin üye olduğu Yeşil Şehirler Programı'na altıncı olarak Muğla'mızın katılmasına karar verdik. Büyükşehir Belediye'mizin altyapı ve çevre yatırımları için hazırladığı projelere finansman desteği sağlayarak bu çalışmaları hızlandırmayı amaçlıyoruz. Muğla'mızın geleceği için kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Kaynak: ANKA

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