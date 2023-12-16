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Muğla'da 1001 kaçak göçmen ve 24 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 1001 kaçak göçmen ve 24 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'da son 2 haftada yapılan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Tutuklanan 13 şüpheli ile birlikte 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

Muğla\'da 1001 kaçak göçmen ve 24 göçmen kaçakçısı yakalandı
16.12.2023 - 18:02,
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MUĞLA'da son 2 haftada  kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 Aralık- 15 Aralık tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1001 kaçak göçmen ile 24 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

FOTOĞRFALI

Kaynak: DHA
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Aralık, Muğla, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 1001 kaçak göçmen ve 24 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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