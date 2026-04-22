Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Minik Azra'ya Bıraktı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, anlamlı bir devir teslimle taçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, makam koltuğunu temsili olarak İstiklal Marşı Okuma Yarışması birincisi Azra Özdemir'e bıraktı.

23 Nisan dolayısıyla Başkan Aras'ın koltuğuna geçen Azra Özdemir, isteklerini dile getirerek çeşitli talimatlar verdi. Çocukların gözünden yönetimin önemine dikkati çeken bu özel anlar, bayramın ruhunu yansıtan renkli görüntülere sahne oldu.

Özdemir, "Muğla'da çocuklar için daha fazla eğlence alanı oluşturulmasını istiyorum. Mahallemizdeki yolların iyileştirilmesini ve daha güvenli hale getirilmesini talep ediyorum. Şehrimizde sinema gibi sosyal alanların artırılması da çocuklar için çok önemli. Ayrıca çevremizi temiz tutmalı, izmaritleri yere atmayarak çocuklara iyi örnek olmalıyız. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için de daha fazla çalışma yapılmasını istiyorum" dedi.

Aras ise şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yılını kutluyoruz. Bugün 81 il arasında Muğla'yı başarıyla temsil ederek 2026 yılında İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan ve birinci seçilen Azra Özdemir makam koltuğumuzda oturuyor. Muğla'mızı Türkiye genelinde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan sevgili Azra ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Azra'nın öğretmen olmak istediğini öğrendim. Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir ve öğretmenlerimizin üzerimizde çok büyük emeği vardır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için bulunduğumuz görevlerde en iyisini yapmak ve onların önünü açmak zorundayız. Ayrıca bugün aramızda Ukrayna'dan Litvanya'ya, Kırgızistan'dan Kuzey Kıbrıs'a ve Moldova'ya kadar farklı ülkelerden gelen misafir çocuklarımız da vardı. 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadık."