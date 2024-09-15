Muğla'da 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla\'da 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da 38 göçmen kurtarıldı, 27'si yakalandı. Ekipler, çeşitli bölgelerde müdahale etti.

15.09.2024 00:17
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Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve 3 bot sevk edildi.

Ekipler, deniz yüzeyinde 15, lastik bot içinde de 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi.

Ekipler, karada 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu, hareket halindeki botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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