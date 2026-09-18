Muğla'da 5 ilçede eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da 5 ilçede eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı

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Muğla\'da 5 ilçede eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 13\'ü tutuklandı
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Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas'ta düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine ev hapsi verilirken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Menteşe ilçesinde kırmızı bültenle aranan Orhan Karafoğlu'nun elebaşılığındaki suç örgütünün, yaşı küçük kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptırdığı, örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Fethiye'de ise silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, azmettirici konumunda bulunduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

ARSA VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Bodrum'da da faizle borç veren, borçlarını nitelikli yağma yoluyla tahsil eden ve arsa sahiplerini imar açılacak vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik tespitlerde bulunuldu. Marmaris'te ruhsatsız silah temin ederek bu silahlarla asayişe müessir olaylara karışan, Milas'ta ise sanal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüpheliler belirlendi.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tüm bu tespitlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, KOM ve Özel Harekat şubelerinde görevli polisler, Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde 14 Eylül'de operasyon düzenlendi. Aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden 1'ine ev hapsi verilirken, 21'i adli kontrol şartıyla, 7'si ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da 5 ilçede eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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