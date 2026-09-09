Muğla\'da "7. İdil Biret Festivali" için geri sayım başladı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist İdil Biret adına düzenlenen 7. İdil Biret Festivali, 14-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Datça, Bodrum ve Menteşe'de müzikseverlerle buluşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü virtüöz İdil Biret'in adını taşıyan festivalin 7'ncisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 14-17 Eylül günleri arasında gerçekleşecek festival, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde Datça, Bodrum ve Menteşe'de klasik müziğin önemli isimlerini ve genç yeteneklerini bir araya getirecek.

Festival kapsamında iki orkestra ve iki oda müziği konseri düzenlenecek. Festivalde, deneyimli virtüözlerin yanı sıra klasik müzik dünyasında başarılarıyla adından söz ettiren genç piyanistler de sahne alacak.

FESTİVAL DATÇA'DA BAŞLAYACAK

Festivalin açılış konseri 14 Eylül'de Datça Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önemli piyanistlerinden Hande Dalkılıç, Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Avrupa'da verdiği konserlerle dikkati çeken ve 2025 Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde (ICMA) Discovery Award'a layık görülen 18 yaşındaki piyanist Can Saraç ise Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Sanatçılara, Deniz Oliveira Erdinç yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

İDİL BİRET'İN KADANSI MUĞLA'DA SESLENDİRİLECEK

Festivalin orkestra konserlerinden bir diğeri 17 Eylül'de Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Piyanist Cem Babacan, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Saint-Saëns'ın 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Genç piyanist Tuna Bilgin ise Mozart'ın 22 No'lu, K. 482 mi bemol majör Piyano Konçertosu'nu İdil Biret'in yazdığı kadansla yorumlayacak.

Festival kapsamında oda müziği toplulukları da sanatseverlerle buluşacak. İrina Nikotina (keman), Julya Krepak (çello) ve Aslı Tuncay'dan (piyano) oluşan Barcarol Trio, 15 Eylül'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında sahne alacak. Trio, Mendelssohn, Mozart ve Piazzolla'nın eserlerini seslendirecek.

Flüt virtüözü Halit Turgay, Rüzgar Turgay (keman) ve Deniz Akalın'dan (piyano) oluşan Hitit Trio ise 16 Eylül'de Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak. Konserde Jacques Ibert, George Gershwin, Georges Bizet ve Halit Turgay'ın eserleri yorumlanacak.

HANDE DALKILIÇ'TAN PİYANO ÖĞRENCİLERİNE WORKSHOP

Prof. Hande Dalkılıç, 16 Eylül'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda piyano öğrencilerine yönelik bir workshop gerçekleştirecek.

14-17 Eylül günleri arasında Datça, Bodrum ve Menteşe'de gerçekleştirilecek 7. İdil Biret Festivali kapsamındaki konserler ve workshop ücretsiz olarak takip edilebilecek.