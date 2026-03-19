Muğla\'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Valilik bahçesindeki programda, Vali İdris Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Akbıyık, Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, özellikle trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram dileğinde bulunan Akbıyık, "Sadece Muğla'nın değil, tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu güzel günlere kavuşamayan, zulüm altında olan Gazze'nin, Filistin'in ve Doğu Türkistan'ın da bayramlarını kutluyor, Allah'tan onlara yardım diliyorum. Bayramlar, dargınlıkların sona erdiği, barışın ve sevginin hakim olduğu günlerdir. Muğla'da da bu tabloyu görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.