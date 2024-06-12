Muğla'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.