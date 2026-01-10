Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Eğitimlerini Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Eğitimlerini Yaygınlaştırıyor

10.01.2026 12:32  Güncelleme: 14:00
Muğla Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm bilincini çocuklara aşılamak amacıyla il genelindeki okullarda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor. Gölcük Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte öğrencilere geri dönüşüm ve atık ayrıştırma eğitimi verildi.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde başlattığı farkındalık çalışmalarını, il genelindeki okullarda yaygınlaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve atıkların ayrıştırılmasını öğretmek amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte Büyükşehir ekipleri, Gölcük Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konulu eğitici içerikler sunulurken, hazırlanan atık potalarıyla uygulamalı farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Kalıcı bilinç oluşturmak amacıyla okula atık potaları bırakıldı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen tohumlar ve saksı fideleri öğrencilere hediye edilerek, çevreyi koruma ve yeşillendirmenin önemi vurgulandı. İlk uygulaması Menteşe Gölcük Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitici çalışmaların, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde il genelindeki okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Sıfır atık bizim için bir yaşam tarzıdır"

Gölcük Ortaokulu öğrencisi Elif Sena Yavuz, "Sıfır atık bizim için bir proje değil, bir duruş, bir yaşam tarzıdır. Okulumuzdaki atıkları sanata çeviriyoruz, bilimde kullanıyoruz. Etkinliklerimizde mutlaka sıfır atığa yer veriyoruz. Muğla Valiliği'ne ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bie diğer öğrenci Halil Tozlu ise "Biz tüm atıkları çöp olarak değil geri dönüşüm olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Aras, "Sıfır atık ve geri dönüşüm anlayışını çocuklarımıza ne kadar erken yaşta kazandırırsak, geleceğimizi de o kadar güçlü şekilde korumuş oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı, doğayla barışık nesiller yetişmesi için eğitimden üretime kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

