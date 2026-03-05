Cumhuriyet Öğretmenlerinin İsimleri, Menteşe'de Yaşatılacak

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Meclisi, mart ayı toplantısında Muğlalı ya da Muğla'da görev yapmış ve binlerce öğrenci yetiştirmiş Cumhuriyet öğretmenlerinin isimlerinin yeni açılacak imar yollarına verilmesini gündemine aldı.

Menteşe Belediyesi, Cumhuriyet'in aydınlanma mirasını ve çağdaş eğitim anlayışını kent hafızasında yaşatmaya yönelik önemli bir adım attı.

Konakaltı Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştirilen Menteşe Belediye Meclisi'nde; Emirbeyazıt Mahallesi'nde 11, 14, 15, 24, 25 ve 33. Sokaklar ile 10. Cadde olarak planlanan imar yollarına Nilüfer Caner, Osman Günsan, Sakine Şeker Özman, Feride Demircan, Artemiz Kaleli, Zeliha Korkmaz ve Hüsnü Kıvırcık isimlerinin verilmesi önergesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Toplantının 5. maddesinde görüşülen önerge kapsamında söz konusu öğretmenlerin yalnızca öğrenci yetiştirmekle kalmadıkları; Cumhuriyet'in bilimsel, laik ve çağdaş eğitim anlayışını temsil eden öncü isimler olarak Muğla'nın toplumsal gelişimine katkı sundukları vurgulandı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ortaköy Mahallesi'nde Cumhuriyet'in güçlü kadın figürlerinin isimlerini cadde ve sokaklarda yaşatma kararı aldıklarını hatırlattı.

Emirbeyazıt Mahallesi'nde halk arasında "kolejler bölgesi" olarak bilinen ve özel eğitim kurumlarının bulunduğu alanda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, kilit parke çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu belirten Köksal Aras, bu bölgede Muğla'nın eğitim hayatına katkı sunmuş öğretmenlerin isimlerini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

İsimlerin meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda belirlendiğini kaydeden Köksal Aras, vatandaşlardan gelecek önerilere de açık olduklarını söyledi.

Önerge, detaylı değerlendirme yapılmak üzere İnceleme Komisyonu'na havale edildi. Komisyon raporunun ardından teklif yeniden meclis gündemine alınarak karara bağlanacak.