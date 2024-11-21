Muğla\'da Evde Yangın!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.
Yerkesik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.
Evin büyük bölümünde hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı ve olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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