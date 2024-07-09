Muğla'da Faralya Mahallesi için nazım imar planı toplantısı düzenlendi

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(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan askı itirazlarını yerinde değerlendirmek ve vatandaşların görüşlerini almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi iş birliği ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, Faralya Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı ile İmar ve Şehircilik ve Şube Müdürleri, Faralya Muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerine, 1/5000 ölçekli Uzunyurt (Faralya) Mahallesi Nazım İmar Planıyla ilgili bilgi verildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri cevaplandırıldı.

Toplantıda söz alan Faralya Muhtarı Hasan Karaburun, şunları söyledi:

"Mahallemiz için 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlandı ve askıya çıktı. Vatandaşlar olarak değerlendirmelerimizi yaparak askı sürecinde itirazlarımızı yaptık. Bu süreçte Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Fethiye Belediyemiz daire başkanları, başkan yardımcısı ve planlama müdürü ile bizler için buraya geldiler. Tüm vatandaşlarımızı tek tek dinlediler. Bizleri aydınlattılar. İtirazlarımızın değerlendirileceğini sonrasında yine bilgilendirme yapılacağını söylediler. Bizlere yardımcı olmak için geldiler. Bizler bu toplantıdan çok memnun kaldık ve toplantının verimli geçtiğine inanıyorum."

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş ise plan çalışmaları sonrası bu tür toplantılara devam edeceklerini belirtti. Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kamuoyunun bildiği üzere Faralya Mahallesi nazım imar planı Büyükşehir meclisimizce hazırlanıp onaylanmıştır. Vatandaşlarımızın imar planlarına askıda itirazları sonrası hem onların taleplerini dinlemek hem de itirazları yerinde incelemek için bu toplantıyı ilçe belediyemiz ile birlikte düzenledik. Karşılıklı istişare, görüş alışverişinde bulunduk. Gereğini yapmak üzere taahhütte bulunduk. Toplantımız gayet güzel geçti. Planlarımızı vatandaşlarımızın ve kamuoyunun kullanımına daha rahat sunabilmek için bu tarz çalışmalarımız devam edecek."