Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Milas, Marmaris ve Datça ve Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 kamyonet ve 7 otomobile el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.