Muğla'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

08.03.2026 18:11
Tiyatrocular, 8 Mart'ta kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenledi.

Muğla'da bir grup tiyatrocu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tiyatro Sinema Sanatçıları Derneği ve Hayalhane Tiyatrosu tarafından Menteşe ilçesinde hazırlanan etkinlik, davul zurna eşliğinde sokaklarda dolaşan tellalların kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan fermanı okumasıyla başladı.

Ardından halk pazarına giden tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için tezgahların başına geçti ve satış yaptı.

Gönüllü gençler de pazara gelen kadınların alışveriş poşetlerini taşımalarına yardımcı oldu, ihtiyaç duyanlara evlerine kadar eşlik etti.

Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı ve Hayalhane Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş, yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta Muğla'da bir kadının eşi tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Biz ne kadar etkinlik, farkındalık yaparsak yapalım bunlara 'Dur' diyemiyoruz." ifadesini kullandı.

Halk pazarında çalışan kadınlara bir an olsun nefes aldırmak için onların yerine geçerek satış yaptıklarını belirten Topbaş, kadınların omuzlarında yalnızca pazar torbalarının değil, hayatın bütün yükü olduğunu dile getirdi.

Topbaş, gerçekleştirdikleri sokak tiyatrosu ile kadınların yaşadığı şiddeti, eşitsizliği ve görülmeyen emeğini sanatın diliyle anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kadınların sesinin sanat aracılığıyla duyurulduğuna işaret ederek, anlamlı etkinlik için tiyatro oyuncularına teşekkür etti.

Etkinlik, 2019'da erkek arkadaşı tarafından Isparta'da öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'e ithafen hazırlanan sokak tiyatrosu ile sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Muğla, Sanat, Son Dakika

18:31
