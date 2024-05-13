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Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Muğla\'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan Şaban A'nın cesedi, üzeri taşlarla kaplı bir alanda bulundu. Ailesi, kayıp Şaban A'yı bulmak için bir televizyon programına katılmıştı. Programdaki konuşmalardan yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi ve cesedi buldu. Şaban A'nın eşi de dahil olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

13.05.2024 18:17
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, Sarıyer, Muğla, Polisiye, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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