Muğla'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

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Muğla Emniyet Müdürlüğü, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlatarak sürücüleri kurala uymaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valilik kararı alındığı bildirildi.

Kar yağışının sıklıkla görüldüğü Muğla- Denizli, Seydikemer-Korkuteli- Antalya kara yolları ile Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlerinde, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, belirtilen yollarda aksine bir karar alınmadıkça 1 Aralık-1 Nisan tarihleri döneminde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasının gerektiğinde yapılması diğer karayollarında ise kış lastiği uygulamasının yapılmamasının uygun görüldüğü ifade edildi.