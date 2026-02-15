CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Vatandaşlar Akbelen'deki Kamulaştırma Kararına Tepkili: Ülkemiz Büyük Bir Talan Altında

(MUĞLA) - Muğla'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılanlar, Akbelen Ormanı çevresindeki yedi köyde yer alan 679 parselin acele kamulaştırılması kararına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Burada büyük bir talan var. Zamanında Akbelen ormanı kesildi. Şimdi de köylülerin yaşam alanları ellerinden alınmak isteniyor. Ama köylüye, emeğe saygı olması lazım. Ülkemiz büyük bir talan altında. Buna karşı çıkıyoruz. Sağ olsun Özgür Özel buna sahip çıkıyor. Ancak beraber olursak bunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 89'uncusu Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapıldı.

Mitinge gelen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu, Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki yedi köyde yer alan 679 parselin acele kamulaştırılması kararına tepki gösterdi.

Hüseyin Kan, "Her şey çok güzel olacak. Yakın zamanda sandık da gelecek. Akbelen, hak yemiş bir olaydır. Adamlar zeytini, zeytin ağacını bilmiyorlar. 'Zeytin ağacı çalı ağacı' diyorlar. Onun için bunlar fitil fitil burunlarından gelecek. Zeytin ağacı getirecek ben diyeyim. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Ben onların haline acıyorum" diye konuştu.

"Maden aramıyorlar, altın arıyorlar"

Bir vatandaş, "Dağı, taşı deldi, yıktı, çaldılar. Maden aramıyorlar, altın arıyorlar. Halk yararına hiçbir şey aramıyorlar. Kendi yararlarına arıyorlar. Siyasetçi, politikacı hırsızdır. Onun için hırsızlığa çıktılar. 20 bin lira maaş alıyorum, 20 bin lira kira veriyorum. Emekliyim, emekliler çalışamıyor. Esnaf bitti, emekli bitti, asgari ücretli bitti, okullar bitti, sağlık bitti… O yüzden 'artık yeter' diyerek sokağa çıkmaya başladım. Artık bundan sonra adalet sokaktaysa biz de sokaktayız" değerlendirmesini yaptı.

"Bizler, onların önderliğinde haksızlıkla, hukuksuzlukla mücadeleye devam ediyoruz"

İmamoğlu'na selam göndermek isteyen Birce Yılmaz Çakar, "Bugün Silivri zindanında tutsak olan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, geleceğin cumhurbaşkanı adayı, bizim cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" dedi. Çakar, "Özgür Başkan bize İmamoğlu'ndan sonra umut oldu. İkisi birlikte bize müthiş derecede umut verdi. Bizler, onların önderliğinde haksızlıkla, hukuksuzlukla mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş, "Yunanlılar kaçarken yaktılar, bunlar giderayak sattılar" diyerek tepki gösterdi. Soner Özden ise "Her şey daha güzel olacak. Böylesi güzel topraklarda yaşamak gurur verici bir şey ama ne yazık ki hak, hukuk, adalet peşindeyiz" açıklamalarında bulundu.

Mehmet Işık, CHP'nin tutuklu belediye başkanlarından bahsederken gözyaşlarını tutamayarak, "Biz kazanacağız. Ben hepimize başarılar diliyorum. İnşallah geleceğimiz kurtulacak" dedi.

Mitinge İzmir'den geldiğini söyleyen Derya Lim, şöyle konuştu:

"Özellikle yapılan bu acele kamulaştırma konusunda köylülere destek olmak için geldim. Burada büyük bir talan var. Zamanında Akbelen ormanı kesildi. Şimdi de köylülerin yaşam alanları ellerinden alınmak isteniyor. Ama köylüye, emeğe saygı olması lazım. Ülkemiz büyük bir talan altında. Buna karşı çıkıyoruz. Sağ olsun Özgür Özel buna sahip çıkıyor. Burada miting düzenlemesi çok iyi bir şey. Ancak beraber olursak bunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum."