Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Onur Obut'un kullandığı bir motosiklet ile Tatiana Rusozolina'nın kullandığı başka bir motosiklet çarpıştı. Kazada Rusozolina hayatını kaybederken, Obut yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

22.07.2024 19:48
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Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde Tatiana Rusozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rusozolina'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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