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Muğla'da Motosikletli Polis Timi Göreve Hazır - Son Dakika
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Muğla'da Motosikletli Polis Timi Göreve Hazır

Muğla ve ilçelerinde görev yapacak motosikletli polis timi, kursun ardından sertifikalarını aldı. İçmeler Mahallesi eğitim alanında verilen 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nda 6 polis, motosiklet kullanma ve görev yapma konularında 5 hafta süren pratik ve uygulamalı eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan polisler, motosikletleriyle gösteri yaparak sertifikalarını aldı.

Muğla\'da Motosikletli Polis Timi Göreve Hazır
28.12.2023 - 15:47,  Güncelleme: 15:48
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Muğla ve ilçelerinde görev yapacak motosikletli polis timi, kursun ardından sertifikalarını aldı.

Kentte trafik birimlerinde motosikletli trafik timlerinin sayılarının arttırılması amacıyla İçmeler Mahallesi eğitim alanında "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu" eğitimi verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan ve sertifikaları verilen 6 polis motosikletleriyle gösteri yaptı.

Kursta, profesyonel eğiticilerce her türlü koşullarda motosiklet kullanma ve motosikletle görev yapmayla ilgili 5 hafta süren pratik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: AA
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İçmeler, Muğla, Güvenlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

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