Muğla'da orman yangınına karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'da orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ediyor. Yangına gündüz havadan müdahale edilirken, gece ise arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle mücadele ediliyor. Söndürme çalışmalarına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek veriyor.

07.08.2024 21:42
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ediyor.

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Kaynak: AA

İtfaiye, Milas, Çevre, Acil Durum, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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