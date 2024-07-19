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Muğla'da tedavileri tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu.

Ortaca Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaklaşık 2 ay önce olta yutan ve misina dolanması sonucu yaralanan deniz kaplumbağalarının tedavileri tamamlandı.

Deniz kaplumbağaları tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılması için Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında tören düzenlendi.

DEKAMER görevlileri tarafından plaja getirilen caretta carettalar, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Ulusal Mavi Bayrak jüri üyeleri ve vatandaşların katılımıyla denize salındı.

Törende konuşan TÜRÇEV Başkanı Ateş, mavi bayraklı koruma altındaki plajda kriterlerden birinin de bölgedeki biyoçeşitliliği korumak ve onların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Kum zambakları ile korunan plajda caretta caretta yuvalarının ve yaşam alanlarının da olduğunu anlatan Ateş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Caretta carettaların denize salınmasını bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler de ilgiyle takip etti.