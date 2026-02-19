Muğla'da Tefeci ve Kaçakçılara Operasyon - Son Dakika
Muğla'da Tefeci ve Kaçakçılara Operasyon

Muğla\'da Tefeci ve Kaçakçılara Operasyon
19.02.2026 14:11
Muğla'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 10 göçmen yakalandı.

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği tefeci ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ve Marmaris ilçelerinde tefecilik ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ve izinsiz yabancı çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçen ekipler, 12 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve işlerinde yapılan aramalarda; 8 bin 500 lira, 3 adet gelir-gider kayıtlı not defteri, 630 bin TL bedelli senet, 36 boş senet, 1 el yazısı araç satış sözleşmesi, 346 alacak-verecek kayıtlı kağıt, 1 hançer, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Eylem Ç.'ye ait iş yerinde de Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

325 MİLYON TL HESAP HAREKETLİLİĞİ

Operasyonda Eylem Ç., Özkan T., S.Y. ve M.A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden Eylem Ç. ve Özkan T.'ye ait banka hesaplarına yönelik yapılan MASAK analizlerinde, 325 milyon lira tutarında banka hesap hareketliliği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eylem Ç. ile Özkan T. tutuklanırken, S.Y. ile M.A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Muğla'da Tefeci ve Kaçakçılara Operasyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da Tefeci ve Kaçakçılara Operasyon - Son Dakika
