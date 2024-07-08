Muğla\'da TIR Kazası: Yaya Kadın Hayatını Kaybetti

Güncel

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yaya olarak işe giderken TIR'ın çarptığı Ayşe Uygun (48), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasındaki işine gitmek üzere evinden ayrılan Ayşe Uygun'a Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yol kenarında yürürken, aniden hareket eden M.Y.'nin (30) kullandığı 48 AGU 037 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uygun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında TIR şoförü M.Y. gözaltına alındı.