Muğla'da Topraksız Tarım İçin Ar-Ge Serası Kuruluyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında topraksız tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Fethiye Ziraat Fakültesi kampüsü yerleşkesine, Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulama Serası kurulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MSKÜ arasında topraksız tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde MSKÜ Fethiye Ziraat Fakültesi kampüsü yerleşkesinde yüz metrekarelik alanda kurulması planlanan sera, akademisyenlerin bilimsel araştırmalar yürütmesine olanak sağlayacak.

Topraksız tarım sistemlerinin geliştirilmesini amaçlayan serada; bitki gelişimi, verimlilik, hastalık ve zararlı tespiti gibi konularda bilimsel çalışmalar yürütülecek, bilime dayalı veri üretimi desteklenecek.

1 milyon 960 bin TL maliyetle kurulacak Ar-Ge serası ile üniversite–yerel yönetim iş birliğine dayalı, sürdürülebilir topraksız tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversite olarak Büyükşehir ile iş birliği yapıp Muğla'nın tarımına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Büyükşehir ile olan iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise protokol töreninde yaptığı konuşmada, topraksız tarım uygulamalarına öncülük etmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğimizle, Fethiye Ziraat Fakültesi yerleşkesinde yüz metrekarelik bir akıllı tarım serası kuruluyor. Tamamen otomasyon sistemleriyle donatılacak olan bu sera, Ar-Ge amaçlı kullanılacak ve hem öğrencilerin hem de vatandaşların faydalanabileceği bir eğitim alanı olarak hizmet verecek. Kurulacak akıllı sera, öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarına katkı sağlayacak; aynı zamanda vatandaşların da modern tarım tekniklerini öğrenmelerine olanak tanıyacak. Proje, üniversite bünyesindeki akademik kadro ile birlikte yürütülecek Ar-Ge çalışmaları için de kullanılacak."

Aras, iklim krizi, toprak erozyonu ve tarım alanlarının daralması gibi küresel sorunlar nedeniyle geleneksel tarım yöntemlerinin sürdürülebilirliğini her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda topraksız tarım; iklimden bağımsız, su ve alan tasarrufu sağlayan, kontrollü ve verimli üretim olanağı sunan bir model olarak öne çıkıyor. Topraksız tarım sistemlerinde su geri dönüştürülerek tekrar kullanılabiliyor. Bitkilere gerekli olan besin maddeleri, suyla birlikte doğrudan köklerine ulaştırılıyor. Yabancı ot veya böcek bulunmadığından ilaçlama ihtiyacı ortadan kalkıyor; böylece daha sağlıklı ve güvenli üretim yapılabiliyor. Ayrıca bu sistemler sayesinde daha küçük alanlarda yüksek verim elde edilebiliyor. Örneğin, bir dönümde yetiştirilebilecek ürün, 100 metrekarelik bir alanda üretilebiliyor. Sistemin kontrolü cep telefonu uygulamaları üzerinden sağlanabiliyor; sera ortamının sıcaklığı, nemi ve diğer verileri anlık olarak izlenebiliyor."