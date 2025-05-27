Muğla'da Topraksız Tarım İçin Ar-Ge Serası Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Topraksız Tarım İçin Ar-Ge Serası Kuruluyor

27.05.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Fethiye Ziraat Fakültesi yerleşkesine yüz metrekarelik topraksız tarım Ar-Ge uygulama serası kurulacak. Proje, sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yürütecek.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında topraksız tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Fethiye Ziraat Fakültesi kampüsü yerleşkesine, Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulama Serası kurulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MSKÜ arasında topraksız tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde MSKÜ Fethiye Ziraat Fakültesi kampüsü yerleşkesinde yüz metrekarelik alanda kurulması planlanan sera, akademisyenlerin bilimsel araştırmalar yürütmesine olanak sağlayacak.

Topraksız tarım sistemlerinin geliştirilmesini amaçlayan serada; bitki gelişimi, verimlilik, hastalık ve zararlı tespiti gibi konularda bilimsel çalışmalar yürütülecek, bilime dayalı veri üretimi desteklenecek.

1 milyon 960 bin TL maliyetle kurulacak Ar-Ge serası ile üniversite–yerel yönetim iş birliğine dayalı, sürdürülebilir topraksız tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversite olarak Büyükşehir ile iş birliği yapıp Muğla'nın tarımına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Büyükşehir ile olan iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise protokol töreninde yaptığı konuşmada, topraksız tarım uygulamalarına öncülük etmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğimizle, Fethiye Ziraat Fakültesi yerleşkesinde yüz metrekarelik bir akıllı tarım serası kuruluyor. Tamamen otomasyon sistemleriyle donatılacak olan bu sera, Ar-Ge amaçlı kullanılacak ve hem öğrencilerin hem de vatandaşların faydalanabileceği bir eğitim alanı olarak hizmet verecek. Kurulacak akıllı sera, öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarına katkı sağlayacak; aynı zamanda vatandaşların da modern tarım tekniklerini öğrenmelerine olanak tanıyacak. Proje, üniversite bünyesindeki akademik kadro ile birlikte yürütülecek Ar-Ge çalışmaları için de kullanılacak."

Aras, iklim krizi, toprak erozyonu ve tarım alanlarının daralması gibi küresel sorunlar nedeniyle geleneksel tarım yöntemlerinin sürdürülebilirliğini her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek sözlerini, şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda topraksız tarım; iklimden bağımsız, su ve alan tasarrufu sağlayan, kontrollü ve verimli üretim olanağı sunan bir model olarak öne çıkıyor. Topraksız tarım sistemlerinde su geri dönüştürülerek tekrar kullanılabiliyor. Bitkilere gerekli olan besin maddeleri, suyla birlikte doğrudan köklerine ulaştırılıyor. Yabancı ot veya böcek bulunmadığından ilaçlama ihtiyacı ortadan kalkıyor; böylece daha sağlıklı ve güvenli üretim yapılabiliyor. Ayrıca bu sistemler sayesinde daha küçük alanlarda yüksek verim elde edilebiliyor. Örneğin, bir dönümde yetiştirilebilecek ürün, 100 metrekarelik bir alanda üretilebiliyor. Sistemin kontrolü cep telefonu uygulamaları üzerinden sağlanabiliyor; sera ortamının sıcaklığı, nemi ve diğer verileri anlık olarak izlenebiliyor."

Kaynak: ANKA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Fethiye, Eğitim, Güncel, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Topraksız Tarım İçin Ar-Ge Serası Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Merkez Bankası: Papara’ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
Merkez Bankası: Papara'ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:11:15. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Topraksız Tarım İçin Ar-Ge Serası Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.