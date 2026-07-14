Muğla Uluslararası Karikatür Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eserler ödüllendirildi. "Aşk/Sevgi" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 47 ülkeden 344 karikatürist 997 eserle katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl "Aşk/Sevgi" temasıyla düzenlenen yarışma, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirirken, uluslararası düzeyde de yoğun ilgi gördü. Toplam 47 ülkeden 344 karikatüristin 997 eserle katıldığı yarışmada dereceye giren isimler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

SEÇİCİ KURUL ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN OLUŞTU

Yarışmanın seçici kurul değerlendirmeleri 30 Mayıs 2026 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 18 Yaş Üstü Kategorisi, Mansiyonlar ve Behiç Ak Özel Ödülü değerlendirmelerinde Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Aşkın Ayrancıoğlu, Savaş Ünlü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Şeref Demirtaş görev aldı. 18 Yaş Altı Kategorisi'nde ise jüri üyeliğini Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Savaş Ünlü ve Şeref Demirtaş üstlendi.

18 YAŞ ÜSTÜ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÇİN'E GİTTİ

Jüri değerlendirmeleri sonucunda 18 Yaş Üstü Kategorisi'nde birincilik ödülünü Çin'den Liu Qiang kazandı. İkincilik ödülüne Türkiye'den Oğuz Demir, üçüncülük ödülüne ise Türkiye'den Faruk Soyarat layık görüldü. Mansiyon ödüllerini Ahmet Aykanat, Ozan Soydan ve Rusya'dan Alexander Yakovlev aldı. 18 Yaş Altı Kategorisi'nde birincilik ödülünü Zeynep Duru Göçmen kazanırken, Yusuf Bürümlüoğlu ikinci oldu. Yarışmanın özel ödülü olan Behiç Ak Özel Ödülü ise Muğla'dan Tuna Ceylan'a verildi.

"SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, sanatın toplumları bir araya getiren önemli bir değer olduğunu belirterek, "Sanatın her dalı bizim için çok kıymetli. Uluslararası Karikatür Yarışması gibi etkinliklerin Menteşe'de düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Karikatür, düşünceyi ve eleştiriyi birkaç çizgiyle anlatabilen çok güçlü bir sanat dalı. Sanatçılarımızın üretmeye devam edebilmesi ve bu tür etkinliklerin artması hepimiz için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"SANATIN EVRENSEL DİLİNİ MUĞLA'DA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Bu yıl yarışmamıza 47 ülkeden yüzlerce sanatçı eserleriyle katıldı. Birkaç çizgiyle bazen sayfalarca anlatılamayacak duygu ve düşünceleri ifade eden karikatür sanatı, evrensel bir iletişim dili oluşturuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları Muğla'da buluşturabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Önümüzdeki yıllarda da farklı temalarla yarışmamızı sürdürerek sanata ve sanatçılarımıza desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.