Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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