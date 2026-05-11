Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurulan bir şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.