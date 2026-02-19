Muğla'da Üzümsü Meyve Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Üzümsü Meyve Üretimi Artıyor

Muğla\'da Üzümsü Meyve Üretimi Artıyor
19.02.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da üzümsü meyve ekim alanları genişliyor, üreticilere hibeli fidan ve ekipman desteği sağlanıyor.

Muğla'da düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin ekim alanı genişliyor.

Muğla'da üzümsü meyve üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli fidan ve ekipman desteği sağlandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında üreticilere fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, uzun vadeli tarımsal projelerin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Cevheroğlu, projelerin en güzel tarafının yıllar sonra meyvelerini toplarken verilen emeğin gururunu yaşamak olduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise üzümsü meyvelerin artan pazar talebi ve sağlıklı beslenmedeki yeri nedeniyle stratejik ürünler arasında yer aldığını dile getirdi.

Üzümsü meyvelerin, üreticiler için yeni ve kazançlı bir alternatif ürün olarak öne çıktığına işaret eden Baydar, "Bu proje ile ilimizde frenk üzümü, ahududu, böğürtlen ve aronya üretimini yaygınlaştırmayı, üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu üretim alanlarını daha da artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Baydar, proje kapsamında 9 ilçede 100 dekar alanda kapama üzümsü meyve bahçesi tesis edileceğini dile getirdi.

Proje çerçevesinde Dalaman, Ula, Datça, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe, Fethiye ve Yatağan ilçelerindeki üreticilere 52 bin 500 fidanın yüzde 75 hibeli olarak dağıtılacağını vurgulayan Baydar, üreticilere sadece fidan değil, bahçe tesisinde kullanılacak ekipman desteği de sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından üreticilere fidanları teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Üzümsü Meyve Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:27
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:34:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da Üzümsü Meyve Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.