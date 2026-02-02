Muğla Büyükşehir Belediyesi, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni Yeniden Hizmete Kazandırıyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni Yeniden Hizmete Kazandırıyor

02.02.2026 16:22  Güncelleme: 17:06
Muğla Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni modern bir anlayışla yeniden inşa ediyor. Yeni merkez, yaşlı bireyler için geniş kapsamlı sosyal ve sağlık hizmetleri sunacak.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı tamamlanan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yeniden hizmete kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeniden yapım çalışmaları sürüyor.

Kompleks; Gündüzlü Bakım Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere üç ana birimden oluşacak. Yeni yapı, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve Alzheimer gibi hastalıkları bulunan, günlük yaşamını ev ortamında sürdürmekte zorlanan yaş almış vatandaşlara kadar geniş bir kesime yönelik kapsamlı hizmetler sunacak.

Merkezde sosyal, psikolojik ve sağlık temelli destek hizmetleri, günlük yaşam faaliyetlerine yardım, rehberlik ve mesleki danışmanlık sağlayacak. Sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ise beslenme uzmanı, doktor, hemşire, psikolog ve fizyoterapi birimleri, müşahede alanları, geçici muhafaza odası yer alacak.

Yapım çalışmaları beş etapta sürüyor

Proje kapsamında A, B ve C bloklarda inşaat çalışmaları, planlanan etaplar doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Yapıların önemli bir bölümünde zemin kat seviyesine ulaşılırken, diğer bloklarda da bu aşamaya yönelik imalatlar kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Bodrum katlara ilişkin yapısal çalışmalar ile su yalıtımı ve çevre düzenlemelerine yönelik uygulamalar eş zamanlı olarak yürütülüyor. Projede tüm imalatlar, belirlenen iş programı doğrultusunda koordineli ve hızlı bir şekilde ilerliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Muğla genelinde yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz"

"Yaş almış büyüklerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, sosyal yaşamdan kopmadan, çağdaş ve nitelikli koşullarda hayatlarını sürdürebilecekleri alanları artırmayı önemsiyoruz. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni daha güçlü ve modern bir anlayışla yeniden kentimize kazandırıyoruz. Bununla birlikte Ula ilçemizde de yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yeni bir huzurevini hayata geçiriyoruz. Bu projeler yalnızca yapılar değil; büyüklerimizin sosyal hayata katılabildiği, sağlık ve bakım hizmetlerine kolayca erişebildiği, kendilerini güvende hissettikleri yaşam alanlarıdır. Muğla genelinde yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda kararlılıkla devam ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra geçtiğimiz aylarda bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi'ni de törenle hizmete açtı. Ayrıca Ula Belediyesi ile Demirtaş Mahallesi'nde yer alan binanın huzurevi olarak hizmet vermesi amacıyla "Taşınmaz/Bina (Huzurevi) Tahsis ve İşletme Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında binanın bakım, onarım ve işletmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek. Yeni huzurevinin, Muğla genelinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet ağını güçlendirmesi ve Ula ilçesindeki yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

