Yeşilay Bisiklet Turu Şehit Polis Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu Şehit Polis Nedeniyle Ertelendi

Yeşilay Bisiklet Turu Şehit Polis Nedeniyle Ertelendi
14.06.2026 15:07
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Muğla'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenmesi planlanan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giderken silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru nedeniyle ertelendi.

Muğla'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenmesi planlanan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giderken silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru nedeniyle ertelendi.

Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yeşilay gönüllüleri ve bisiklet tutkunları, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Muğla ayağının, kentte yaşanan acı olay nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Yetkililerle yapılan değerlendirmelerin ardından organizasyonun ertelenmesine karar verildiğini ifade eden Şengür, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Şengür, "Hiç beklenmedik ve hepimizi derinden üzen bir olay yaşadık. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza sabır diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletçiler alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay Bisiklet Turu Şehit Polis Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika

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