Muğla'da Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı

Muğla\'da Zincirleme Kaza: 1\'i Ağır 7 Yaralı

Muğla'da meydana gelen zincirleme kazada 4 aracın karışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Araçlardan birinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

18.12.2024 12:50  Güncelleme: 12:55
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MUĞLA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın- Muğla kara yolunda Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla yönüne giden Karayolları'na ait yol temizleme aracına, temizlik yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sırasında kamyonet ve otomobilde çıkan yangınsa itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 7 Yaralı - Son Dakika

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