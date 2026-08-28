Muğla’da Fethiye ve Köyceğiz’deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla’da Fethiye ve Köyceğiz’deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

Muğla’da Fethiye ve Köyceğiz’deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı
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Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını ile Köyceğiz'deki yakıt tankeri patlaması kaynaklı yangının, havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

(MUĞLA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ile Köyceğiz ilçesinde yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakıt tankeri patlaması sonucu yangın çıktı. Fethiye'de ise Karagedik Mahallesi yakınlarında, Çatalarık Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Fethiye'de şehir merkezine yakın noktada çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Fethiye'de orman yangın söndürme ekipleri ile belediye itfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmalara gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

OGM, sosyal medya hesabından "Büyük ölçüde kontrol altında" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın,

Fethiye'de başlayan yangın,

Her iki yangın da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangını, Acil Durum, Köyceğiz, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Muğla, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla’da Fethiye ve Köyceğiz’deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika

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