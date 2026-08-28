Muğla’da Fethiye ve Köyceğiz’deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

(MUĞLA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ile Köyceğiz ilçesinde yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakıt tankeri patlaması sonucu yangın çıktı. Fethiye'de ise Karagedik Mahallesi yakınlarında, Çatalarık Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. Fethiye'de şehir merkezine yakın noktada çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Fethiye'de orman yangın söndürme ekipleri ile belediye itfaiye ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmalara gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

OGM, sosyal medya hesabından "Büyük ölçüde kontrol altında" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın,

Fethiye'de başlayan yangın,

Her iki yangın da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."