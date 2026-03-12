Muğla'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'dan Üreticilere Fidan Desteği

12.03.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan etkilenen üreticilere fidan ve ilaç desteği sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan etkilenen üreticilere fidan desteğinde bulundu.

Geçen yıl gerçekleşen zirai dondan etkilenen narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki üreticilere Muğla Büyükşehir Belediyesince destek verildi. Köyceğiz'de bin 500 narenciye fidanı dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimin Muğla için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Aras, bu doğrultuda belediye olarak destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını ifade ederek, yalnızca fidan değil gübre ve ilaçlama desteklerinin de sürdüğünü kaydetti.

Zaferler Mahallesi Muhtarı Sedat Ayhan ise 2025 yılında yaşanan don olayının ürünlerde büyük hasara yol açtığını belirtti.

Hasar sonrası zirai ilaç desteği sağlandığını anlatan Ayhan, "Akdeniz sineği için kapanlar dağıtıldı. Bugün de fidan desteği veriliyor. Bizlere her zaman destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar da mağduriyetlerin giderilmesinde verilen destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:39:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.