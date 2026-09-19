Muğla Fethiye'de kavşakta çarpışan iki otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye-Muğla kara yolundaki Çamköy mevkisinde bulunan kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
G.M.S. yönetimindeki 48 PF 485 plakalı otomobil ile M.A.B. idaresindeki 48 AJU 418 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çamköy mevkisindeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada M.A.B. ile otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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