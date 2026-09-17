Muğla Fethiye\'de otomobil ormanlık alana devrildi, 4 kişi yaralandı

Muğla Fethiye'de otomobil ormanlık alana devrildi, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekibince kurtarıldı; hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.E.Ç. idaresindeki 34 KLE 925 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Geçidi mevkisinde ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan 1'i, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?