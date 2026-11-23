Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hamdi Aras Özsoy'un kullandığı 48 ASY 511 plakalı motosiklet, dün İçmeler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Özsoy ile motosiklette bulunan Y.Ç. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özsoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.