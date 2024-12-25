Muğla Menteşe\'de Etkili Yağışlar Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı

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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezine son 24 saatte metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü.

Menteşe'de dün sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 158,6 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.

Haber Cavit AKGÜN MUĞLA,