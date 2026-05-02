Muğla'nın Doğasını Korumak İçin Bugüne Kadar 288 Dava Açıldı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini korumak amacıyla bugüne kadar 288 dava açtı. Davaların önemli bir kısmı sonuçlanırken, büyük bölümünün ise yargı süreci devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik yatırımlarını sürdürürken, doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesine de devam ediyor. Son açılan davalarla birlikte çevre dava sayısı 288'e çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar arasında 53 dava belediye lehine sonuçlandı. Bu davalar, çevreyi koruma ve doğal alanları muhafaza etme açısından önemli kazanımlar olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, açılan davalardan 71'i belediye aleyhine sonuçlandı. Davaların büyük kısmı ise henüz kesinleşmedi. Kesinleşmeyen dosyaların 59'u belediye lehine sonuçlanırken, 31'i belediye aleyhine sonuçlandı. 74 dava hakkında ise henüz mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmedi.

"Muğla'nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz"

Muğla'nın eşsiz doğası, temiz havası ve mavi bayraklı plajlarıyla ülkenin en değerli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu değerlerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Aras, çevreye duyarlı projelerin önemine vurgu yaparak, "Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çevreye duyarlı projeler geliştirerek sürdürülebilir bir çevre politikası izlemeliyiz. Çevre yatırımlarımızla Muğla'nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz" dedi.

"Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz"

Muğla'nın doğal güzelliklerini korumak amacıyla usulsüz imar uygulamalarına karşı hukuki mücadele yürüttüklerini belirten Başkan Aras, "Çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 288 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz. Doğayı ve çevreyi koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.