Muğla Seydikemer'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla Seydikemer'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Muğla Seydikemer\'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 13 saat süren yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı müdahale devam ediyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 13 saat süren yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.45'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan başlatılan müdahale, gün boyunca rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle yürütüldü.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk andan itibaren hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ancak gün içerisinde rüzgarın sık sık yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Yaklaşık 13 saat süren aralıksız çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede trafik akışı da kontrollü olarak normale döndü.

Hava kararmasıyla birlikte hava araçlarının görev yapamaması nedeniyle söndürme çalışmaları gece boyunca yalnızca kara ekipleri tarafından sürdürüldü. Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı müdahale devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Seydikemer'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika

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