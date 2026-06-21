Muğla Valiliği'nden Orman Uyarısı - Son Dakika
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Muğla Valiliği'nden Orman Uyarısı

21.06.2026 16:46
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Vatandaşlar, ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyarıldı.

??????? Muğla Valiliği, vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, izmarit ve mercek etkisi oluşturan cam atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan hatası veya ihmalinden kaynaklandığı belirtilerek, yangınla mücadelenin en etkili yolunun yangının çıkmasını engellemek olduğu kaydedildi.

Ekolojik mirasın geleceğe güvenle aktarılması için kurallara ön alıcı bir hassasiyetle uyulması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık alanlarda, milli park sınırlarında ve orman içi yollarda mangal yapmak, kontrollü dahi olsa ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Seyir halindeki araçlardan veya yürüyüş rotalarından, henüz sönmemiş sigara izmaritlerinin ve yangın riski taşıyan maddelerin doğaya atılmaması gerekmektedir. Doğaya bırakılan cam, plastik ve metal atıklar, özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının dik gelmesiyle mercek etkisi yaratarak alevlenmeye yol açmaktadır. Bu materyallerin ormanlık alanlara bırakılmaması hayati önem taşımaktadır. Tarım arazilerinde anız yakılması kesinlikle yasaktır."

"Duman görüldüğü anda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı"

Erken müdahalenin ve dikey kurumsal haberleşmenin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, ormanlık alanlarda herhangi bir duman ya da ateş belirtisi görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Ayrıca, orman sınırları ve hassas tescilli alanlarda mülki idare amirlikleri, emniyet, jandarma ve orman muhafaza memurlarının yatay koordinasyon içinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Muğla Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Valiliği'nden Orman Uyarısı - Son Dakika

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